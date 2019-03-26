03/26 各報重點新聞一覽

2019-03-26 06:18

自由時報

韓自比「悟空」 賴送上「三藏」提醒 「如果沒智慧 逃不過如來佛手掌心」

刻正率團訪問中國的高雄市長韓國瑜，因密訪港澳中聯辦而惹議，並被質疑是替「一國兩制」背書，前行政院長賴清德前天提醒韓「只賣農產品，不賣身」，韓國瑜昨回嗆：「他豬八戒賣不了人參果，我孫悟空開始在賣，你有什麼好扯後腿的？」賴清德接著以「唐三藏的提醒」為題，指孫悟空若沒有智慧，也逃不過如來佛手掌心。韓、賴兩人隔空交火，上演一場孫悟空大戰唐三藏的戲碼。

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中國鮑魚 傾銷台灣

台灣「貢寮鮑」（九孔）鮮甜味美，今年價格卻從每台斤四百元暴跌至三百元，甚至還有約十二萬台斤賣不出去。新北市鮑魚生產合作社理事主席吳勝福直指原因是「中國鮑」傾銷，政府卻沒有關稅配額等管制配套。漁業署表示，已在評估相關限制防衛措施。

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心理創傷別輕忽 傷心真的會「傷心」

長期傷心恐怕真的會「傷心」！中國醫藥大學新竹附設醫院與哈佛大學、台北慈濟醫院和三軍總醫院合作，透過分析台灣健保資料庫，發現長期處在創傷狀態的人，得到高血脂、高血壓與糖尿病等心血管代謝疾病的機率，比一般人高出四到六倍。

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蘋果日報

荒唐 中要韓貫徹九二共識 韓國瑜強烈支持 遭批拼經濟是幌子

高雄市長韓國瑜率團赴中國交流，昨午在深圳會晤中國國台辦主任劉結一，劉引用習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年的紀念會講話，大談「九二共識」，說要團結廣大台灣同胞，反對台獨、推動兩岸關係，沿著正確的方向持續向前邁進！韓國瑜竟附和說強烈支持九二共識是海峽兩岸的定海神針，學者憂心韓恐掉入習近平「統一的九二共識」陷阱。

米其林晚宴1.9萬搶訂 台北2餐廳主廚炫技上菜 奪星熱門

被譽為「美食聖經」的《米其林指南》台北版下月10日將公布第2年榜單，比照去年首屆做法，當晚將舉辦每人要價近台幣1.9萬元的晚宴，官網昨已開放預約，並公布當晚操刀炫廚技的5位星級餐廳主廚名單，其中2位是去年台北米其林一星餐廳Longtail與文華東方酒店雅閣的主廚，這2家也被視為今年奪星的熱門餐廳。

聯合報

「韓劉會」韓國瑜喊「堅持九二共識」 蔡英文隔海表態

高雄市長韓國瑜昨天與大陸國台辦主任劉結一在深圳會面，劉結一說，韓此行成果豐碩， 給高雄鄉親扎扎實實利益實惠，是兩岸一家親具體體現；韓國瑜表示，自己一直堅持九二共識，這很重要，還強調「真人面前不說假話」。

遏止酒駕…累犯強制裝「酒精鎖」今拚三讀

各界要求嚴法遏止酒駕，立法院交通委員會昨初審「道路交通管理處罰條例」修正草案，其中是否立法強制加裝「酒精鎖」，尤受外界關注。交通部昨原本對此態度保留，認為欠缺國際標準、加裝成本過高，但交通部長林佳龍最後不敵立委要求，轉為傾向支持並要求交通部研議可行方案，今交付朝野協商，並將力拚於下午完成三讀。

中國時報

府院黨唱紅劇

「韓流」被視為挑戰2020總統最大勁敵，圍剿韓國瑜，府院黨卯起來唱「紅」劇！蔡英文總統昨再度隔海，要韓國瑜把中華民國為主權獨立國家，拒絕一國兩制立場說出來，還說與中聯辦會晤的事很嚴重，要陸委會想辦法管，民進黨和綠委隨後聯手炮轟韓是「為一國兩制背書，助紂為虐」，府院黨加大火力，就為抹紅韓國瑜。

通俄門查無勾結 川普全身而退

美國司法部長巴爾24日向國會提交特別檢察官穆勒對「通俄門」結案報告摘要，指調查並未發現川普總統的競選團隊在2016年美國總統大選期間「通俄」，至於川普是否妨礙司法的指控，報告中「不做結論」，但同時稱未證明他無罪。巴爾則以此裁定穆勒的調查「證據不足」，未證明川普犯有妨礙司法的罪行。

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