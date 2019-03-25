桃美館代表色「桃園紅」 CIS由設計大師陳永基操刀

2019-03-25 23:05

〔記者李容萍／桃園報導〕3月25日是美術節，桃園市立美術館（簡稱桃美館）挑選這個別具意義的節日，公布桃美館的視覺識別系統（CIS）設計由獲獎無數的國際知名設計師陳永基操刀，他的設計結合桃美館建築的「山丘」特色，同時兼容城市內在、國際視野與未來想像，充分展現時尚魅力；會中也公布市民票選的今年度代表色「桃園紅」，將結合CIS運用於相關文宣和文創品上，讓桃美館識別更生活化、更泛用，成為更貼近市民的美術館。

桃園市長鄭文燦出席在中壢區南方莊園舉辦的桃美館視覺識別系統（CIS）的設計及標誌色彩票選活動發表會，他表示，市府推動「1大館、3小館」美術館計畫，位於中壢青埔地區的母館「桃園市立美術館新建工程」已完成基本設計，正進行細部設計，以2022年完工為目標；另有位於八德廣豐新天地5樓的「兒童美術館」去年初開始營運；「橫山書法藝術館」即將於今年底開館營運；以及正與國有財產署協調撥用的土地改革陳列館，將由市府打造成「中路美術館」，展現桃園多元藝術的文化魅力。

設計總監陳永基表示，桃美館作為台灣美術館的國門，視覺識別系統設計以簡約現代主義字體塑型「TMOFA」，融合桃美館建築「山丘」意象設計，以「T」代表桃園、「M」代表美術館、「OFA」的幾何形狀則象徵三小館彈性的多功能運用，表現一大館帶領三小館的設計概念，賦予「Taoyuan Museum Of Fine Arts」更深層的意涵，也希望展現專業且歷久彌新的設計，提升國際高度，讓桃園市民、台灣人民，甚至國外旅客，透過桃美館CIS，就能更進一步認同桃園對文化的支持。

會中並抽出3位桃美館「Color up！我們的美術館」CIS標誌色彩票選活動「藝術必勝獎」幸運得主，得獎名單公布在文化局官網。

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