3/25 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩均摃龜

2019-03-25 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月25日）開獎的第108000072期今彩539頭獎開出1注，由桃園市中壢區篤行里新中北路二段477號1樓金寶發投注站開出，第108000024期威力彩、第108000072期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000024期威力彩中獎號碼為：「第一區：03、06、07、20、24、27，第二區：04」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共16注中獎，每注可得2萬元；伍獎共185注中獎，每注可得4000元；陸獎共1133注中獎，每注可得800元；柒獎共2222注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1804注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6088注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5837注中獎，每注可得100元。

第108000024期38樂合彩中獎號碼為「03、06、07、20、24、27」，五合摃龜；四合共6注中獎，可獨得6萬7500元；三合41注中獎，每注可得5750元；二合共1615注中獎，每注可得750元。

第108000072期雙贏彩中獎號碼為「03、07、08、10、12、15、17、18、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共284注中獎，每注可得500元；肆獎共3000注獲得，每注可獲得100元。

第108000072期今彩539中獎號碼為「06、13、20、26、32」，頭獎共1注中獎，每注可得8百萬元；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共5516注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2294注獲得，每注可獲得50元。

第108000072期39樂合彩中獎號碼為「06、13、20、26、32」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共133注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4284注中獎，每注可得1125元。

第108000072期3星彩中獎號碼為「631」，正彩共85注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000072期4星彩中獎號碼為「6244」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/