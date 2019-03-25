唸佛可以很科技！宏碁與大甲鎮瀾宮共推智慧佛珠

2019-03-25 19:54

〔記者歐素美／台中報導〕「大甲媽」將於4月7日展開9天8夜遶境活動，3C領導品牌宏碁股份有限公司，趕在遶境前與大甲鎮瀾宮合作推出「大甲媽祖智慧佛珠」，透過智慧佛珠專屬的 Leap Beads APP，不僅可設定或紀錄念佛時轉動佛珠的次數，並內建200 首以上的心靈音樂，讓使用者在打坐或使用佛珠時，皆可任意選擇伴隨心靈調養或情緒鎮定的音樂。

大甲媽祖智慧佛珠，是由宏碁創新團隊研發，結合台灣媽祖信仰文化，提供在外遊子透過大甲媽加持的智慧佛珠，致贈親人，相互傳遞平安與情感的聯繫。

智慧佛珠是由1顆電子主珠（直徑2公分）與13顆木材子珠（直徑為一點五公分）串成，並於主珠內部嵌入無線充電的晶片及附上大甲媽祖專屬充電基座，讓佛珠與媽祖能夠時時雙向傳達祈願與迴向；高科技的智慧佛珠， 搭配手機或琉璃無線座充藍芽喇叭，還可選擇喜愛的音樂，在靜心打坐、念經修課迴向家人時聆聽，還有六大健康訴求，如鬧鈴提醒震動功能（可作為服藥時間提醒）、還有如久坐提醒、喝水提醒、健走管理、體重管理、睡眠監控等人性化功能。

每一串「大甲媽祖智慧佛珠」，皆經由大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福，希望透過大甲媽的加持，庇佑每一位穿戴智慧佛珠的信眾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/