台中花1億元發生廚餘桶 民怨：無所適從

2019-03-25 20:46

〔記者陳建志／台中報導〕市府環保局設立外埔綠能生態園區，是全台第一座生廚餘厭氧發酵處理廠，並斥資近1億元，訂製「綠圓寶」生廚餘回收桶，將發給全市97萬戶，今年1月下旬已從原縣區開始發放，有民眾拿到桶子辛苦分類，拿到垃圾車要倒時，清潔人員卻告知還沒開始回收，直接當垃圾倒掉，抱怨市府只發桶子，何時開始回收？如何分類？完全沒宣導，讓人無所適從。

市府環保局斥資9950萬元製作97萬多個「綠圓寶」生廚餘回收桶，設籍台中市每戶1桶，市府1月底已從原縣區開始發放，各區並透過里長、鄰長陸續發給民眾，不過民眾抱怨辛苦將果皮、蔬菜分類拿到垃圾車時，清潔隊員卻拒收，並告知綠能園區還沒營運。

屯區一位里長也說，市府只叫里長、鄰長幫忙發給各戶，但何時開始回收？如何分類？都沒跟里長說，也沒叫里長協助宣導，民眾根本無所適從。

市府環保局廢棄物處理科黃秀華專員表示，1月下旬從原縣區開始發放「綠圓寶」生廚餘桶，目前原縣區區都已在發放，原台中市區北屯也開始發放，預估在4月底前完成全市的發放作業，因這是全台第一座生質能厭氧發酵處理廠，相關作業還在測試中，預計今年7月才能正式投料發電，屆時除沿街垃圾車回收，也會在社區型的集合式住宅放置回收桶，正式運作前會先跟民眾宣導，請民眾拿到「綠圓寶」時暫時不要使用。

黃秀華也提醒，未來生廚餘桶主要回收水果、蔬菜、茶葉渣、咖啡渣，不回收硬果核、蛋殼、筍殼、木類、竹類，至於熟廚餘因含油脂、水分高，不適合生質能廠，目前規劃仍依原有的熟廚餘回收管道回收，不過因非洲豬瘟後，部分養豬戶改用飼料或乾脆離牧不養，讓熟廚餘數量大增，目前已規劃生質能廠2期時能加裝設備，希望未來能同時處理生、熟廚餘。

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