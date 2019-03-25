南美館董事長交接 陳輝東交棒黃光男

2019-03-25 22:28

［記者劉婉君／台南報導］台南市美術館第1任董事長陳輝東卸任，台南市政府依據《台南市美術館設置自治條例》，聘請前台北市立美術館長、國立歷史博物館長黃光男為第2任董事長，董監事會今天並通過聘陳輝東為榮譽董事長，館長潘襎則獲得慰留。

南美館新舊任董事長今天交接，由陳輝東交棒給黃光男，台南市長黃偉哲也頒發感謝狀，表彰他從籌備會到開館，8年來的付出，館方並為陳輝東舉辦一場溫馨的榮退歡送會。

黃光男曾任政務委員、國立台灣藝術大學校長、國立歷史博物館館長、台北市立美術館館長，為國內博物館、美術館權威，豎立台灣最早專業美術館台北市立美術館規模，使國立歷史博物館脫胎換骨，希望借重他的經驗，帶領南美館。

第2屆董事會董事還有梁永斐（現任國父紀念館館長）、陳國寧（現任宗教博物館館長）、郭為美（前國立台灣藝術大學教授，專業藝術家）、陳立栢（陳澄波基金會執行長）、劉怡伶（現任台南市政府新聞處長）、黃宗顯（現任國立台南大學校長）、傅朝卿（現任國立成功大學榮譽教授）、黃雅萍（執業律師）、蘇憲法（前師大美術系教授，專業藝術家）、賴瑛瑛（現任國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授）。

監事有陳明珍（台南市政府參議）、葉澤山（台南市政府文化局長）、蘇昭雄（執業會計師）、陳惠菊（執業律師）、陳啟村（專業藝術家）。

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