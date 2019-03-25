備感煩躁不一定是躁鬱症 精神醫師：躁鬱症是一種慢性病

2019-03-25 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕不少現代人因為生活壓力大，經常感到煩躁，有些人甚至會擔憂自己是否患有躁鬱症。不過精神科醫師表示，躁鬱症是一種慢性病，患者會經歷「躁期」和「鬱期」，而一般人認為的煩躁、不耐煩，也並非躁鬱症的症狀。

綜合媒體報導，台北市聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師張祺康表示，躁鬱症患者在青年期發病後，會經歷「狂躁的時期」以及「憂鬱的時期」。躁期的症狀是持續一週以上、以情緒躁動和高亢為主要表現的疾病，主要病徵有情緒高昂、易怒、易激動、高風險享樂活動增加、睡眠需求減少、多話、注意力不集中、思考飛躍等。

而鬱期指的則是持續二週以上，主要症狀有情緒低落、失去興趣、睡眠失調、食慾改變、疲勞或失去活力、思考講話速度變慢、無用感及罪惡感、專注力下降、有自殺意念等。

張祺康說，由於躁鬱症患者常處於情緒交互蹲跳中，情緒會明顯影響生活，因此必須固定服藥才能穩定病情。他也提醒，民眾如正處於躁鬱的幽谷，除了遵照醫囑按時服藥外，只有進一步了解自己，並於過程不斷摸索，才能與自己的疾病和解、並進而新生。

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