羅東吃拜拜訂桌 徹夜排隊竟有上百人槓龜

2019-03-25 19:23

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東吃拜拜預計席開500桌，今天受理訂桌，現場大排長龍，鎮公所發出200多張號碼牌，但131號即額滿喊停，約上百人槓龜，有人質疑不少桌數早被「內定」；鎮公所回應，絕無「內定」。

羅東吃拜拜以辦桌形式舉辦，訂於4月4日晚間6點開席，由6家餐廳供餐，每桌原價3000元，鎮公所補助500元，優惠價2500元，並邀請陳雷等多名藝人獻唱。

吃拜拜美食一人限訂3桌，有些人昨天下午1點到場排隊並徹夜守候，今天訂桌作業啟動後，工作人員發號碼牌，排隊者推估，即便每人都訂3桌，167號前均屬「安全名單」，不料，131號便訂完叫停，讓眾人錯愕。

停止訂桌後，眾人竊竊私語，「被內定90桌」、「有保障名額」之類耳語滿天飛，更有人質疑，活動席開500桌，排隊者只訂300桌，其他200桌跑去哪兒？羅東鎮代張蕙蘭臉書PO文說，羅東吃拜拜訂桌，排隊排到民怨四起。

另名羅東鎮代黃泰坤分析供不應求原因，包括價格低於市價、大牌藝人表演，用餐時間適逢清明連假首日，許多人返鄉掃墓，預訂大拜拜流水席供家族聚餐。

羅東鎮公所說，去年羅東吃拜拜席開1000桌，600桌開放訂桌，今年考量場地因素，桌數減半，提供300桌給外界預訂，其他200桌宴請弱勢團體與貴賓，開放預訂的桌數訂完截止，至於明年是否增加桌數？將聽取地方意見再作評估。

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