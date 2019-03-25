防公車轉彎釀意外 路口舉牌提醒駕駛

2019-03-25 18:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來發生多起公車轉彎因視線死角撞死行人的意外，新北市政府交通局推動交安行動專案，針對全市16條易壅塞路段及主要幹道，加強交通設施檢核，為防止公車轉彎事故，今天起業者於尖峰時段派員在車流密集的路口舉牌，提醒駕駛禮讓行人，一旦發生缺失或違規，將通報相關單位改善。

首波列管的16條易壅塞及主要幹道分別是新莊區中正路、板橋區縣民大道、汐止區大同路、三重區重陽路、中和區連城路、永和區中正路、土城區中央路三段、樹林區中華路和水源路口、鶯歌區國慶路和文化路、淡水區台二線、新店區中正路、林口區文化一路、五股區成泰路三段、八里區龍米路一段、金山區台二線、瑞芳區明燈路等。

交通局長鍾鳴時表示，交通局針對上述16條主要道路檢核交通號誌及設施，包括號誌是否連鎖、標線劃設是否正確、工區圍籬範圍內是否有工程進行、停車格是否遭佔用及公車在路口轉彎時是否有禮讓行人等，一旦發現有缺失或違規，立即通報相關單位改善。

針對公車事故頻傳，交通局除要求業者加強駕駛的教育訓練，今天起由客運業者分別在板橋區縣民大道與新府路口、縣民大道與民生路口、新莊區中正路與新泰路口、新店區復興路和建國路口、汐止區大同路和中興路口、林口區文化一路和忠孝路等路口，於上下班尖峰時段舉牌，提醒公車駕駛「禮讓行人」、「行人優先通行」，為期1個月，交通局並派員於路口督導，盼減少肇事機率。

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