台灣機械公會拜會盧秀燕 籲解決缺地問題

2019-03-25 18:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣機械工業同業公會理事長柯拔希今日率台中業者，拜會台中市長盧秀燕，希望市府加速開發產業園區，以滿足業者投資需求。盧秀燕允諾會與中央共同解決土地問題，並利用地方稅提供鼓勵，減少企業投資的行政干擾，與企業一起拚經濟。

柯拔希表示，台灣機械業產值在2017年首次突破兆元，每年產值增加1000億元，機械業不缺水、不缺電，但缺土地，以1公頃土地約2億元產值計算，1年需要300公頃以上土地，估計機械廠商累積需要約3000公頃土地。

柯拔希指出，台中是機械業主要聚落，業者多數根留台灣，許多衛星工廠是「隱形冠軍」，業者把最好的零件結合起來，就能做出很好的產品；機械業是最適合台灣發展的產業，因此，希望市府加速開發產業園區，以滿足業者投資需求。

盧秀燕表示，台灣的都市計畫仿自美國，但美國地大物博，台灣則土地狹窄，她認為土地政策一定要鬆綁，應朝立體化、放寬容積、調整都市計畫的方向進行，並從現有的產業園區優先立體化，否則產業園區永遠供不應求；市府會與中央合作，採取寬鬆做法，解決土地問題。

盧秀燕說，市府也會利用地方稅提供鼓勵；另外，簡政便民也很重要，希望減少對企業的行政干擾。

經發局長高禩翔則指出，市府現行開發的產業園區有潭子聚興、神岡豐洲科技工業園區2期及大里夏田產業園區，並於去年底發包擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案、新訂大里塗城都市計畫（產業型）規劃案、新訂烏日（溪南）產業型特定區計畫規劃案，近期並規劃精密機械科技創新園區3期，持續解決缺地問題。

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