醫病》B、C肝帶原者腹痛掛急診 竟然是肝癌腫瘤破裂

2019-03-25 19:20

〔記者林惠琴／台北報導〕63歲陳伯伯是慢性B、C肝帶原者，3年前因急性腹痛送醫急診，經電腦斷層檢查赫然發現一顆5公分肝癌腫瘤，且破裂出血，狀況相當危急，經緊急栓塞治療救回一命，但後續腫瘤有復發跡象，甚至轉移到血管、肺部，所幸經過治療後，目前成功獲得控制。

台中榮總胃腸肝膽科醫師李少武表示，肝炎病毒潛伏期可長達10至20年以上，一般民眾應做B、C肝檢驗，並施打疫苗預防保護，有病毒性肝炎的患者則更應注重回診追蹤，每3個月抽血檢查肝功能與胎兒蛋白，每半年到1年做1次超音波，以降低肝炎演變成肝硬化、肝癌的風險。

李少武指出，當肝癌已侵犯血管或有肺部、骨頭等遠端轉移跡象，已為晚期肝癌，目前臨床治療主要以一線標靶藥物為優先，治療失敗或開始產生抗藥性時，在患者仍具備一定肝功能的前提下，可以使用二線藥物治療。

不過，李少武也提及，使用藥物治療肝癌過程中，可能伴隨副作用，但只要遵循醫囑，善用乳液、乳膏、高血壓藥物等，將有助於減緩副作用帶來的不適。

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