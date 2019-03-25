被「飯匙倩」咬到傷口塌陷腐蝕 出動整型外科共救農民

2019-03-25 19:59

［記者陳彥廷／屏東報導］日前有台中觀光客到屏東恆春半島旅遊卻被鎖鍊蛇咬，就醫發現大多數的醫院都沒有該蛇種血清引起廣泛討論，無獨有偶，日前屏東新園鄉智陳姓男子務農時遭眼鏡蛇咬，經緊急送往東港安泰醫院，在6劑血清的注射下，救回一命。

東港安泰醫院是屏東唯一重度級急救醫院，該院總院長蔡宗昌指出，陳男務農時於田內被蛇類咬傷，因劇痛及疑似被坊間稱為「飯匙倩」的毒蛇眼鏡蛇攻擊，經友人通報救護車送醫。

陳男到院後，院方以台灣常見毒蛇的圖卡供男子辨識，確認就是擁有神經性毒液劇毒的眼鏡蛇，陳男被咬當下雖機警手指施壓患部擠出毒液，但仍痛不欲生，傷口還有被腐蝕、塌陷情形。

安泰醫院指出，眼鏡蛇毒性高，若不即時救治，恐有生命危險，且陳男就醫時，他的傷口已開始被毒液腐蝕，狀況危急；還好該醫院備有多種蛇毒血清，馬上施打神經性抗蛇毒血清，住院觀察多日後陳男脫離險境，並定期回診，而被毒蛇咬的傷口也趨於穩定，持續照護就能回復。

蔡宗昌說，抗蛇毒血清的製造過程非常耗時耗力，且成品的價格昂貴，每支要價約在1萬元左右，而眼鏡蛇因為毒性較高，咬傷需要注射6到10支神經性抗蛇毒血清，將粉末狀及液體血清混合後，採點滴方式注入，讓身體吸收。

「不見得所有醫院都願意購置成常備藥！」，蔡宗昌強調，這類蛇毒血清，除了價格昂貴，重點是還有後續的冷藏保存，以及效期限短，只要一過期就得銷毀，並重新購入新品，醫院若設為常備藥品，長期下來就是1筆不小的支出。

蔡宗昌說，基於社會責任及人道考量，也在榮譽院長蘇清泉的支持下，不計成本將台灣常見的抗蛇毒血清設為常備藥品，就是希望當意外發生時，屏東的鄉親可以就近就醫，不需要耗時轉院，延誤黃金救援時機。

這次的救治也不是施打完血清就了事，由於陳男的左手臂傷口有塌陷及被腐蝕情形，一般甚至有的病患就算體內毒素已清，但傷口處仍會因此而變形，因此安泰醫院除以腎臟科主治外，還請來整型外科一同配合，在救治過程中還要顧及陳男的左手臂傷口不變形，讓未來得以持續務農。

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