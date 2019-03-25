保健》跑太多膝蓋會爆掉？ 醫師：靠跑步減重應適量

2019-03-25 16:54

〔記者王俊忠／台南報導〕跑太多膝蓋會爆掉嗎？台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮指出，對這問題目前有正、反兩論點，但研究並無法證實跑步或馬拉松會加速關節退化；反倒是換關節的患者，多數是無運動族群，如靠跑步運動減重仍應適量，待達到良好體能、肌力再進行更進階運動，才能避免運動傷害。

近年來，馬拉松、三鐵、野跑熱等比賽日益盛行，一場比賽距離從全馬42K到超馬100K，甚至24小時比賽越來越多，很多人不禁問「那膝蓋不會爆掉嗎？跑步會加速膝蓋退化嗎？」對此爭論話題，方啟榮醫師表示，現今主要有兩論點，反對跑步意見認為過量的力量到膝蓋會加速關節退化；支持跑步論點說運動可強化關節周遭組織，進而強化及保護膝蓋。

方醫師提生活常識說，一般而言，當一個人從椅子上站起來膝蓋會承受3.3倍體重、走路膝蓋承受3～4倍、爬樓梯承受4.3倍、下樓梯承受6倍、走下坡8倍、慢跑9倍，到跑步則高達14倍。如照此邏輯，不就乾脆不要跑了？其實身體為了承受這些力量，膝蓋周遭有相當多肌肉、韌帶等組織保護人體膝關節。

因對跑步議題爭論不休，方啟榮指出，有研究使用核磁共振（MRI）去比較跑步或跑馬拉松後對關節軟骨的影響。雖然，最後發現運動後的軟骨厚度有減少趨勢，但對於整體是否會構成關節退化？還是無法確定，畢竟軟骨有生長潛能。

方醫師說，另有研究試圖從關節退化的手術病人去回推之前的運動量，得到一個驚人結論是有跑步的病人是正常人的0.46倍，也就是說在換關節的病人族群裡，大多數病人是沒有運動的族群。到目前研究無法證實跑步或馬拉松會直接加速關節的退化，反而是如體重過重、先前關節損傷或發生運動相關傷害，包括韌帶、半月軟骨等傷害，是真正加速關節退化的因素。

這位骨科醫師建議，很多人靠運動跑步達到減重效果，但務必適量為宜，待達到良好體能、肌力狀態後再進行更進階比賽，才能避免運動傷害，或受傷後需經循序漸進的休養及恢復，才能運動幸福久久。

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