從尿液聞出腫瘤氣味 嗅癌犬臨床試驗準確率逾8成

2019-03-25 16:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南1家生技公司訓練罕見的嗅癌犬，從尿液聞出腫瘤氣味，今天發佈研究成果，強調與醫學中心合作，進行了200例的人體臨床試驗，準確率高達86.3％，為國內十大死因之首的惡疾，提供早期篩檢的新方式。

精准生技執行長祝大中表示，目前公司內有7隻嗅癌犬，靠著靈敏的鼻子，聞出是否罹患惡性腫瘤，目前完成人體臨床試驗的，是包含腎、膀胱的泌尿道部位。

祝大中說，該公司訓練的狗兒，以拉不拉多犬、邊境牧羊犬等為主，透過嗅聞尿液的氣味檢測，希望癌變前或癌初期就能發現，建議民眾盡快至醫院進一步診查，避免錯失黃金治療期。

祝大中指出，這是1種非侵入性的篩檢方式，類似做法，其實在海外的相關研究案例不少，包含美、日、英國、加拿大…等。

祝大中提到，嗅癌犬的氣味檢測正式上線，首波將提供百位名額給警察，為平日辛苦的人民保母公益服務。

祝大中強調，公司於2016年成立，除了泌尿道之外，也進行大腸癌的檢測，預計再投入肺癌、乳癌等研究，希望2至3年內完成人體臨床試驗。

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