華泰名品城全區開幕徵才、大江二期將開發...南桃園百貨掀版圖之戰

2019-03-25 17:19

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區的華泰名品城GLORIA OUTLETS三期即將於5月8日登場並達成全區開幕目標，訂於3月29日、30日攜手品牌在園區內2樓員工餐廳舉辦品牌聯合徵才活動，多個國際精品也將釋出數百個職缺；無獨有偶，鄰近的大江購物中心二期也變更完成近期將動工、預計2022年初開幕，除了華泰名品城、大江擴大營運規模，桃捷A19環球購物中心也將登場，南桃園百貨零售版圖持續擴大規模，力拚消費人潮，帶動地方國際觀光經濟。

桃園市政府都市發展局21日公告實施「變更高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫（部分乙種工業區為商業區及住宅區）案」暨「擬定高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫（大江購物中心北側附近地區）細部計畫案」，當中確定大江購物中心二期土地完成變更並準備開發。

據指出，大江購物中心近兩年改裝新增6000多坪美食廣場帶動去年業績58億元，今年上看60億，而鄰近大江紡織舊廠在完成變更後，住商混合建案達4公頃，除了建案還有大江購物中心二期，預計與大江一期合計規模達9公頃，周邊生活機能強，交通連結密集，加上周邊momo集團、錦弘集團等大型辦公室進駐，整體在地消費素質提升。

華泰名品城29日、30日徵才參與的企業如台灣愛迪達斯、神坊資訊、台灣蓋璞等共襄盛舉，類別涵蓋流行時尚、國際精品、運動休閒、居家用品、親子娛樂、餐飲等；參與品牌包含年輕人最愛的adidas、Reebok、GUESS、GAP，以及合點壽司、勝博殿，其中合點壽司更是首度進駐百貨零售業；職缺包括店經理、儲備幹部、銷售顧問、正職及計時人員、廚房內勤人員等，不乏年薪破百萬的高薪工作。

事實上，大桃園零售業通路有統領、遠百、新光三越、SOGO等4大百貨業與台茂、大江兩家購物中心，近年華泰名品城、林口三井outlet等引發磁吸效應，年輕族群搭捷運買outlet成了新消費指標，因應移入人口增加，特力屋、宜得利、好博家、IKEA等大型居家賣場與COSTCO等大型倉儲量販等紛紛進駐桃園。

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