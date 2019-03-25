秀姑巒山乾屍案 專案小組擬定陸空計畫因應

2019-03-25 15:29

〔記者謝介裕／南投報導〕針對南投及花蓮交界的秀姑巒山無名乾屍案，今日南投縣警察局信義分局及玉管處合組專案小組，信義分局東埔派出所在地布農族員警全福興等8人，帶著軟式擔架、屍袋等器材上山，預計27日可抵達乾屍被發現的地點，屆時，希望全福興能如其名帶來好運，讓天氣轉好，以利空勤總隊派出直昇機將死者載運下山，進而早日釐清其身分及案情，以慰死者在天之靈。

秀姑巒山3月21日驚傳1具無名乾屍案以來，天氣始終陰晴不定，今日南投縣仍籠罩在一片陰雨之中，因此，警方也作了最壞的打算，27日直昇機若真因天氣因素無法奧援，哪麼將捨「空運」作法，並派出第2梯次約5名的人力上山接應，正式展開「人力接駁運大體」工作。

警方表示，信義分局偵查隊員史志祥、東埔派出所員警全福興及1名玉管處人員、5名山青，合計8人，今日在完成勤前教育訓練後，便從東埔1鄰入山，沿著八通關路線朝秀姑巒山前進，原本這一帶山域的地勢就十分陡峭、險峻，如今又陰雨綿綿，更增添困難度，還好全福興等8人，均擁有豐富登山經驗及體耐力，相信一定能順利達成任務。

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