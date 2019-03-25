醫病》慢性腎病變引發眼疾 嚴重恐失明

2019-03-25 15:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心大數據分析，罹患慢性腎病變者治療時，也可能對「靈魂之窗」造成衝擊，比一般人有更高的機率引發相關眼疾，導致視力衰退，嚴重的甚至會失明，提醒民眾注意，及早求診、檢查。

一名70歲的阿伯，因慢性腎病變接受血液透析治療，雙眼出現紅腫、刺激與疼痛等情形，後來會不自覺地嚴重流淚，還造成視力減退，求助奇美醫學中心。

奇美眼科部主治醫師張昱欣詳細理學檢查後，診斷為洗腎病人常見的帶狀角膜病變與潰瘍，隨即展開治療。

張昱欣為阿伯施以人工淚液，還有高濃度抗生素眼藥水之後，疼痛情形改善，視力也有回復。

奇美醫學中心鑑於罹患「腎病變相關眼疾」者有增加趨勢，先後在國際知名期刊發表了7篇研究論文，範圍廣及角膜、視神經，還有視網膜等，呼籲民眾注意與重視。

張昱欣說，根據統計，會引發帶狀角膜病變者，風險是一般人的逾12倍，症狀包含刺激、紅腫、畏光、視覺下降…等，可能原因為血中磷鈣上升，或者長期使用含磷、含汞眼藥水。

另外，也會造成角膜潰瘍、缺血性視神經病變，加上俗稱「眼中風」的視網膜動脈或靜脈阻塞等，若不趁早治療，嚴重者恐釀失明；成因包括常使用類固醇眼藥水、大血管粥狀硬化與斑塊、血中含氧量降低，以及合併糖尿病、高血壓、高血脂等共病。

會引發的眼疾，還有漿液性視網膜剝離與中心漿液性視網膜脈絡膜病變等，成因包含洗腎治療時滲透壓引起血管通透性改變，以及皮質激素受體活化、發炎。

張昱欣叮嚀洗腎病人，若發生眼睛疼痛與視力模糊等情形，應儘速就醫，也要控制腎病變共病，如糖尿病、高血壓、高血脂，以降低引發相關眼科疾病的機率。

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