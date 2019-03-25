麗寶釋千職缺 優先聘后里及外埔人才

2019-03-25 15:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕助台中在地青年不必北漂、南漂！台中市政府與麗寶樂團今日簽合作備忘錄，麗寶承諾將釋出1500個職缺，並優先進用后里、外埔在地求職者，台中市府則提供系列客製化徵才方案，助招募優秀人才。

台中市副市長楊瓊瓔今日與麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻簽訂「協助台中市企業投資與促進就業合作備忘錄」，勞工局長吳威志表示，勞工局與麗寶集團將合作規劃一系列人才招募，預計釋出管理職、各大品牌櫃位的銷售人員、餐飲服務、保全、清潔等職缺。

此外，未來台中市就業服務處將協助設置麗寶徵才專頁，讓民眾掌握即時的職缺資訊，並提供就業促進獎補助專案，盼透過市府資源，協助在地企業發展，並開創更多促進市民就業的機會。

楊瓊瓔指出，市府積極推動「無煙囪產業」，也就是遊樂產業，感謝麗寶樂園預計提供1500個就業機會，開創更多市民就業機會；為提升年輕朋友的就業率，市府推出「就業金安薪方案」，設籍台中市29歲以下青年，距離工作場所30公里以上且符合資格者，市府會提供交通補助費、住宿補助費及搬遷補助，其中住宿補助費1個月最高可領5000元；同時工作經過市府媒介成功，持續在職3個月發放1萬元獎勵金，超過6個月再發1萬2000元獎勵金，希望鼓勵在地青年在地就業。

陳志鴻說，麗寶集團到台中投資渡假區已超過13年，從當年只有200多名員工，發展到現在已經有上千名，尤其今年度即將落成開幕的賽道主題飯店、二期OUTLET，累積可以再提供超過1500個職缺。

他指出，麗寶集團創辦人本身從基層起家，對於勞工的照顧一向不遺餘力，麗寶樂園提供出來的職缺種類包括清潔管理、飯店營運、財務管理、餐飲、救生安全、賽道等項目，都能招募到后里、外埔等優秀在地人才，共同為地方發展打拚，創造多贏局面。

麗寶樂園表示，麗寶OUTLET二期將在今年第三、四季對外亮相，完工後一、二期店家及品牌總數將達到260家，將成為台中最大OUTLET；隨著興建中的OUTLET二期、賽車主題飯店即將陸續完工，將釋出1500個職缺；此次徵才除優先進用后里、外埔在地民眾，並提供員工市區、火車站、公車站等地點交通接駁或住宿，讓員工方便通勤、減輕交通壓力。

台中市就業服務處長傅晶如指出，慶祝市府與樂寶樂園簽訂MOU，麗寶樂園渡假區推出同慶優惠，4月27日至5月1日凡台中市民或於台中就學、工作者，憑身分證明文件即享水上樂園門票450元的優惠價。如有求職需求，可電洽台中市就業服務處04-22289111分機36100、豐原就業服務站04-25271812及沙鹿就業服務站04-26624191。

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