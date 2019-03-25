「來來來，來內思；去去去，去中科院！」 理由是...

2019-03-25 15:33

［記者黃美珠／新埔報導］台灣早期很多優秀人才間流傳1句「來來來，來台大；去去去，去美國！」的俗話，這句話隨著台灣各方面的進步，早已成了歷史，但是最近在新竹縣新埔鎮卻也出現了類似的slogan，那就是：來來來，來內思；去去去，去中科院！

原來國家中山科學研究院走出了他們的研究巨塔，直接來到培育基礎技術人力口碑不錯的天主教私立內思高級工業職業學校。雙方合作用招考「抽離式課程專班」方式，由中科院以3年1500萬直接獎助學生，「投資」內思高工指導、培訓他們未來所需的專業技術人才。

依照這個計畫入學者，未來只要畢業且經中科院「專案招考」過關，起薪保障30至37K不等，遠高於現在的一些大學畢業生。

此外，獲錄用者只要通過3個月的試用期，就可獲得10萬元簽約金，且保障工作2年。

為此，在今年的國中教育會考，內思高工將新增2個特色班，分別是「資電實務」和「模治具技術」，以特招管道各收46名國中畢業生。

中科院將給這2特色班學生每人每月3000元就讀獎助金外，成績優秀的，每學期還可以有2萬到1萬元不等的獎學金可以爭取。

另外，因中科院在屏東設有「九鵬基地」，所以這2班也各保留10個名額給屏東縣牡丹、滿州2地的國中生就讀以回饋屏東。

這些來自南台灣的國中畢業生們，家都在距離內思高工150公里以外的遠方，中科院為此還將額外提供每生每月2000元的伙食補助費。

值得一提的是，中科院前述的「專案招考」機會不等今年高一生3年後學成才啟動，今年就有36個先鋒部隊，已吸引內思高工40多名應屆畢業生爭取，將在5月中、統測過後進行專案招考。

資訊科三年丙班學生簡晢翰說，本來面對畢業他有點茫然，除了想拚上自己理想的科大外，也有畢業會不會就是失業的擔憂。現在有了這個專案招考，讓他不會那麼的不知所措。

機械科的劉承諭說，他本來就想畢業後先就業，而中科院給的待遇很不錯，所以他選擇去報考看看。爸爸唯一的提醒，就是希望他如果有機會進入中科院，仍要持續學習、精進自己。

電子科的陳宇謙、黃婉雰跟資訊科的彭茂軒都說，中科院離家不遠，待遇優渥又環境單純，未來也還有機會繼續進修，家人們都鼓勵他們把握機會。

因為準備參加專案招考，讓他們對未來的目標明確，相對其他同學仍陷於畢業後是就業還是繼續升學的焦慮中，他們顯得踏實很多。

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