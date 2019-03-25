立院初審通過！ 自行車酒駕加倍罰最高1200元

2019-03-25 15:14

〔記者陳宜加／台北報導〕別再心存僥倖！酒駕擬再修法更重罰，立法院今天速審「道路交通管理處罰條例」修正草案，下午正式進入逐條審查，已初審通過自行車酒駕罰則再加重，將從現行300至600元加倍至600至1200元，若拒絕酒測者，將再加倍罰至2400元。

立委徐永明提案，鑒於自行車肇事事故與傷亡人數逐年攀升，其中酒駕案件亦有增加趨勢，但現行罰則實屬過低，為提升自行車交通安全，建議提高罰鍰，從現行300至600元加重4倍，但交通部認為提高太多。

交通部建議折衷方案，加重2倍罰鍰，駕駛人駕駛自行車酒駕處以600至1200元，若拒絕酒測，將從現行1200元罰鍰加倍至2400元，提案獲得在場立委同意通過。

至於提高汽機車酒駕與拒測罰鍰，交通部建議汽、機車分開處理，機車維持現行1.5萬至9萬元，汽車提高罰鍰下限，處以3萬至9萬元；另外，延長吊扣、吊銷年限、累犯與拒測肇事致人傷亡者沒入車輛、同車乘客連坐處罰等相關條文，立委同意交付明天朝野協商。

另外，多名立委提案加裝酒精鎖，交通部今天釋出正面態度，願意提出討論，也將併入明天的朝野協商。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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