台東環保局助縣內業者、學校汰換鍋爐 最高補助50萬元

2019-03-25 14:55

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環保局為助縣內學校、機關汰換鍋爐，減少高汙染燃料汙染空氣品質，今年爭取1千萬元經費，將補助符合資格的業者、學校汰換鍋爐，申請補助改造費用49%，金額最高50萬元，縣環保局呼籲，申請期限至6月底。

有鑑於台灣鍋爐排放的空氣污染物，已是固定源污染排放量主要來源之一，縣環保局空氣噪音防制科表示，環保署去年5月4日修正「改造或汰換鍋爐補助辦法」，擴大改造或汰換鍋爐的補助對象，另依「鍋爐空氣污染物排放標準」，明年7月1日起，加嚴全國鍋爐空氣污染物排放標準，燃燒重油、柴油的鍋爐未來將較難符合排放標準。

為加速業者汰換，環保局空噪科近年陸續補助業者及學校汰換，至今已有18家業者申請，並汰換22座鍋爐，申請者以旅宿業、社福機構較多，學校、醫院也有請補助，由於補助時間至今年6月底，縣環保局向環保署爭取1千萬元，開放縣內符合資格的業者及學校等單位申請，每座鍋爐可申請補助改造費用49%，最高補助50萬元。

空噪科指出，汰換鍋爐可有效降低汙染排放，同時提升鍋爐的效率，若6月底前申請者眾，環保局會爭取增加經費，提高補助家數，讓縣內有意更換者都能完成汰換。

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