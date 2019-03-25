台灣人口快負成長！ 全國首場地方創生會議在雲林聚共識

2019-03-25 14:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全國第一場地方創生會議今天在土庫農會大禮堂盛大舉辦，雲林縣長張麗善率縣府一級主管及各鄉鎮市公所、農會、社區人士參加將會場擠得水洩不通，凝聚共識，讓國發會主委陳美伶既感動又感謝。

配合行政院推動地方創生，張麗善與陳美伶共同主持，邀集鄉鎮市長、農會、各專院校、工研院、資策會及地方產業團體共襄盛舉，針對地方創生國家戰略計畫說明、雲林縣政府與各大學資源整合及地方創生案例分享充分討論。

陳美伶指出，台灣去年出生人口跌破20萬，只剩18萬名新生兒，老年人口卻已達14％，成為真正高齡社會，且人口多集中北部及都會區，到了2022年人口就變負成長，更讓人擔心的是到了2064年台灣總人口就不到2000萬人，政府希望透過地方創生，以人為本、推動各產業發展、導入科技等找回台灣生命力。

張麗善也期待藉由地方創生引導跨局處、跨地域及跨部門解決地方結構性問題及帶動地方經濟發展，促進地方人口和就業成長，營造友善的生活軟、硬體環境，擁有創新自主發展能量，面對未來國內、外大環境變化，落實地方產業政策，促進雲林偏鄉翻轉。

現場並有雲林科技大學教務長李傳房介紹雲林縣政府與各大學資源整合及地方創生專案辦公室，分享口湖台灣鯛、古坑咖啡、台西文蛤地方創生案例，並就地方創生事業提案送件與審查及遭遇困難意見交流。

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