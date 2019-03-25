懸壺濟世 義大醫院院長當選「高市十大傑出市民」

2019-03-25 14:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕義大醫院院長杜元坤行醫25年，除持續鑽研骨科醫學領域最困難、也最沒有醫師肯從事的顯微重建手術，並投入慈善捐款，幫助國內外弱勢族群及醫學研究基金會，當選高雄國際青年商會「高雄市第二屆十大傑出市民」。

杜元坤1985年台北醫學院（今台北醫學大學）畢業後，踏入外科與骨科醫師訓練，從長庚林口醫院基層一路歷練，專長為神經顯微再生重建手術、頸椎人工關節重建手術、臂神經叢高階重建手術及脊椎微創手術，目前為義大醫療體系決策會主委、義大醫院院長。

為了造福更多上肢創傷病人，杜元坤潛心鑽研顯微重建手術，堪稱是台灣顯微及臂神經叢手術的領導先驅，也被世界手外科學會推舉擔任臂神經叢手術世界領袖，曾獲得台灣醫療典範獎、入榜世界外科博物館名人榜等多項殊榮。

在醫界及教育貢獻外，杜元坤也投入慈善捐款，幫助弱勢團體和醫學研究基金會，經常帶領義大醫療團隊參加無國界醫療團海外醫療服務，前往柬埔寨、印尼、尼泊爾、薩爾瓦多等地義診，2017年赴帛琉義診，意外拯救一名命危帛琉高官，而被帛琉媒體譽為「上帝派來的天使」，杜元坤並經常赴歐洲義務且無償為病人開刀，已跨越27個國家，進行200多場手術。

最近他還出版「世上最快樂的工作-神經顯微重建手術權威杜元坤的行醫哲學」一書，希望在面對「內外婦兒急五大皆空」困境及醫病關係緊張下，能引領年輕一代醫師快樂且有尊嚴的跨入醫療行業，一展理想抱負。

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