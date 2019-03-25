桃醫安衛家族成立 創造職場安全文化

2019-03-25 14:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕據桃園市政府經濟發展局統計，全市中小企業登記在案有11000餘家，不過大小工廠林立，其中卻有半數以上員工數未達30人的單位，其安全衛生業務主管均由事業經營負責人或代理人充任，造成執行安全衛生工作人員、資源及知識不足等問題，對此，衛生福利部桃園醫院與中央合作，共同推動並改善中小企業工作環境輔導及促進就業計畫，今天舉辦「桃醫安衛家族」成立大會。

桃園市政府勞動局局長陳靜航、勞動檢查處處長周賢與桃園醫院院長徐永年今天共同簽署職安衛宣言。陳靜航致詞表示，勞動部自今年元旦起擴大授權桃園市政府勞檢處辦理轄內勞動檢查業務，安衛家族是以在地「核心企業」擔任領頭羊角色，協助中小企業改善工作環境，藉具有規模企業職業安全衛生經驗，能夠像蒲公英般迎風飄揚擴大，使安全衛生意識能在桃園企業深根茁壯。

「桃醫安衛家族」成立大會，有萬安國際保全股份有限公司等10家承攬商加入，桃園醫院院長徐永年今天主持成立大會表示，「桃醫安衛家族」成立第1年起，將以不影響企業正常生產、運作為原則，規畫辦理3至4場安衛家族安全衛生促進活動，並聘請外部講師授課，盼能更加了解職場安全衛生政策。

徐永年表示，參加安衛家族，除可強化安全衛生意識，與市府保持良好溝通，也可提升企業形象以及取得政府對於中小企業相關安全衛生設施補助等，期盼更多在地中小企業加入「桃醫安衛家族」，創造職場安全衛生。

徐永年舉例，每個員工都是醫院的資產，如果在職場上發生職災，除造成個人及家庭困擾，醫院更是要付出龐大的資源來善後，因此需秉持照顧員工、提供良善的安全衛生工作環境的理念，盼各雇主能妥善照顧員，共同營造安全衛生及愉悅的工作環境。

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