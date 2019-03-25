醫病》8旬翁心衰竭險死 主動脈瓣膜置換手術救命

2019-03-25 14:19

〔記者湯世名／彰化報導〕83歲老翁蕭火獅年初在家因喘、胸悶送急診並插管，確診為冠狀動脈狹窄合併嚴重主動脈瓣膜狹窄，心臟功能僅剩25％需緊急開刀，因老翁狀況不佳，經評估手術風險為45％，所幸於彰化基督教醫院心臟外科、心臟內科及麻醉科攜手合作下，完成經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）手術，順利於日前出院，今天回診時醫療團隊貼心準備「滴雞精」讓阿公補身子。

蕭火獅平日和太太經營「柑仔店」，夫妻倆由外勞照料生活起居，阿公有糖尿病、高血壓及心臟病史，但行動自如也可流利與人對話；今年1月間蕭火獅突然嚴重喘、胸悶，經二林基督教醫院急診轉至彰基總院，緊急插管以維持呼吸。

經冠狀動脈攝影檢查發現蕭火獅3條心臟血管狹窄已堵塞70％以上，而心臟超音波檢查下也發現嚴重的主動脈瓣膜狹窄，阿公當時心臟衰竭、功能衹剩下25％。彰基心臟外科主任陳映澄與心臟內科黃宏凱2位醫師，預計為他進行冠狀動脈導管及主動脈瓣置換手術，但經評估手術風險為45％，且有可能術後無法拔管脫離呼吸器。

陳映澄表示，以蕭火獅的狀況來看，主動脈瓣狹窄是10多年累積的疾患，到送醫時已經是非常嚴重狹窄的狀況，經向阿公家屬說明狀況後，家屬同意接受侵襲性最低、風險最低的經導管主動脈瓣膜置換（TAVI）手術。

蕭火獅在手術室內裝設葉克膜以穩定血壓與含氧血，接著先由心臟內科以導管打通狹窄的冠狀動脈，再由心臟外科進行經導管主動脈瓣植入術。手術非常成功，術後很快撤除葉克膜，並順利脫離呼吸器，從加護病房轉到普通病房，進而在日前出院。

陳映澄表示，以往年老、心肺功能不全的患者，常因手術與麻醉風險而放棄手術，但現在有複合式手術室（Hybrid OR）及日益純熟的經導管主動脈瓣膜置換手術，為此類患者帶來福音。陳映澄也提醒民眾，家中長輩如有出現胸悶、頭暈等癥狀，可經過心臟超音波檢測是否有主動脈瓣膜狹窄問題，提早因應以免惡化。

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