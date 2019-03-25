計程車運將拾金不昧 中市議員「肉搜」弘義行

2019-03-25 13:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市林先生日前搭乘計程車，把裝有9600元現金的錢包遺失在車上，回家後卻看到錢包完好如初被送回，決定致贈運將1萬元，以表示謝意，並拜託市議員朱暖英協尋運將。但運將堅持不出面受贈，朱暖英與林先生感動之餘，決定公布此事，期待社會對這位暖男運將給予掌聲。

林先生日前搭乘洪先生駕駛的計程車，兩人一路閒話家常，林先生下車後才驚覺遺失錢包，內有證件及現金9600元，當下懊惱不已。不料回家後，鄰居竟轉交他的錢包，原來是洪先生送來錢包，但當時林先生及家人都不在家，只好託鄰居轉交。洪先生只留下姓名，林先生想對他表示謝意，卻不知從何找起，因此向朱暖英求助。

朱暖英決定要「肉搜」這位好心的運將，便透過警察局第四分局春社派出所尋人，最後順利找到洪先生。林先生準備1萬元做為謝禮，今日要送給洪先生，並請朱暖英見證，但洪先生未到場也不願接受，僅表示這是他應該做的。

朱暖英說，根據林先生描述，洪先生目前單身，家中有失智母親，為了跑車做生意，請外勞照顧母親，但最近生意不太好，讓他頗有壓力。洪先生不貪不取、為善不欲人知，堪稱是「計程車界的暖男司機」，希望民眾可以多多搭乘洪先生的車，以行動來支持好心又熱心的優良司機。

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