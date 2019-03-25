上網買iPhone「福利品」 竟是拼裝機！

張小姐拿出iPhone 7原廠手機（左）與她買到的拼裝機（右）比較，外殼顏色明顯不同。（記者張菁雅攝）

2019-03-25 12:16

〔記者張菁雅／台中報導〕張小姐去年1月在網路商城購買iPhone7手機，網頁說明該手機為「福利品」，又稱「整新品」或「整修品」，她以低於市價的優惠價購買，使用不到1年送回原廠檢修，卻被告知整支手機都是拼裝的。張小姐氣得向消基會申訴，今日並公開此事，提醒曾在網路購買福利品手機的民眾，應盡速將手機送回原廠檢查。

張小姐今天在消基會中區分會委員唐真真陪同下召開記者會，她表示，去年1月在網路商城瀏覽到iPhone7 128G，售價1萬6400元，網頁說明該手機為福利品，又稱「整新品」或「整修品」，商品來源多是經退換貨整新的商品、因活動或宣傳而開封的機器、各通路過期庫存品、賣場展示機，會以低於市價的價格販售。由於iPhone7 128G當時市價約2萬5500元，她覺得這支手機價格優惠而購買。

張小姐購買後不到1年，手機因螢幕隆起、電池等問題送回Apple原廠檢修，卻被告知整支手機都是拼裝的、外殼非原廠、螺絲不合等，她認為既然是拼裝機，而非福利品，供應商就應該退費，但業者認為出貨已近1年，拒絕退費，僅願意補助電池維修服務。

張小姐因此向消基會申訴，消基會指出，購物平台及供貨商涉及違反「公平交易法」第21條「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」，以及民法第92條「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示」。

供應商今天已同意退費，但對於為何福利品會變成拼裝機，則不願表示意見。

消基會呼籲曾購買手機福利品的消費者，應將手機送回原廠檢查，以確保品質安全及零件確實為原廠製造，以保障自身權益。

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