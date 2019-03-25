碧潭水舞秀 新曲目 A-Lin、龍貓都來了

2019-03-25 11:48

〔記者邱書昱／新北報導〕迎接連假，水舞演奏新曲目！新北市碧潭水舞秀從3月8日啟用後，不少民眾前來觀賞精彩的節目，新北市觀光旅遊局將在3月30日每晚6點到8點半推出新的節目，現場能夠欣賞原住民歌手A-Lin演唱的「一想到你呀」、「老人飲酒歌」，以及動畫大師宮崎駿「龍貓」主題曲。

連續第3年在新店溪畔舉辦碧潭水舞表演，每年都會引入最新水舞科技，觀旅局說，今年碧潭水舞除了推出「V」型水舞，象徵著「自由勝利」的意象之外，在觀賞角度上，更由於V型視角讓水柱充分呈現立體效果，這次水舞噴頭沿用去年首現的高氣壓噴頭外，引入全台首見的孔雀開屏噴頭，展現彩扇飄逸翩翩舞姿。

觀旅局介紹，今年設計4大必看水型，包括披星戴月的皇冠、華麗奔放的孔雀開屏、瞬間飛衝的直泉禮炮以及仙氣繚繞的水濂，更結合6首國內外名曲，編織成各個不同風格的節目，從3月30日推出A-Lin演唱的「一想到你呀」、「老人飲酒歌」，以及「龍貓」主題曲。

碧潭水舞表演即日起至4月30日止，每晚6點到8點半分每逢整點和半點開始展演，每次曲目演出約6分鐘，由2種曲目表演交錯展出。

此外，鼓勵學生結合碧潭水舞影像進行創作，即日起到4月20日以前，畢業班學生到碧潭水舞跳「畢業舞」，只要是以水舞為背景，全班共同表演畢業舞蹈，上傳到「新北旅客」粉絲團，獲得粉絲投票第一名的，全班都可以到「深澳鐵道自行車RailBike」免費搭乘一次。

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