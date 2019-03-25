小學生下課拍電影 南美館微電影賽金銀奬全包！

2019-03-25 10:18

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市美術館微電影競賽活動得獎名單揭曉，一群來自南市長興國小、永福國小的學生團隊與後甲國中進行一場跨學習階段的合作，作品囊括了金、銀獎與佳作。

後甲國中老師翁瑞鴻首次嘗試將原本國中階段學習的微電影製作課程，「輸出」到國小學習階段，意外發現只要用對方法引導，學生自行探索與設法解決問題時，能發展出令人意外的成果，做出超齡的學習表現，證明教育的確有無限可能！

長興國小學生蔡芷靜說，微電影的主要靈感，是來自於大家參加南美館1館導覽時，得知該館建築結構透過建築師巧妙以透光頂棚帷幕的鋼索交錯設計，用以象徵新、舊建築的「縫合」，學生團隊決定採用這題旨來發揮，透過劇情設計，以1台校園裡的神秘手風琴，將現代台南美術館與前身台南州警察廳兩個前世今生的身分串連起來，再結合藝文主題、請音樂老師蔡慧玲指導做跨領域的創作演出。

長興國小老師陳文凱指出，學校平常積極發展影像美感特色課程，培育學生美感素養與觀察力、表達力，鼓勵學生參與社區、紀錄周遭人、文、地、產，引導學生在生活中發現問題、運用所學與創意找出解決方法、動手實作、邊做邊學，培養學生面對未來挑戰的能力。

永福國小學生翁莉淇說，學校離台南美術館只有幾條街，拜這次參賽之賜，能有機會深度瞭解這個「寶貝」鄰居，也是上了寶貴一課！

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