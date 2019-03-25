酒駕施以鞭刑？ 法務部：目前不考慮

2019-03-25 10:17

〔記者陳宜加／台北報導〕酒駕激起全民共憤，有人在行政院公共政策網路參與平台提案，酒駕者直接施以鞭刑，但法務部今天回應立委質詢時明確表示，鞭刑恐嚴重侵害人權，現行刑罰與修法方向均未納入。

立委鄭寶清表示，國內交通事故當場死亡人數從10年前的474人降至106年的85人，但酒駕致死對於每一人、家庭、甚至家族都是悲劇，酒駕零容忍是社會共識，目前機車7成、汽車3成，但汽車件數不減反增。

他指出，外界提案鞭刑，10天內就有3萬1750人附議。但法務部參事劉英秀表示，鞭刑制度目前沒有考量，對人權侵犯相對嚴重，依照刑罰制度與法務部修正方向均未納入；司法院法官許辰舟也說，鞭刑為非常嚴重程度刑罰，造成人權相當危害。

鄭寶清說，目前行政罰的罰鍰金額比刑法罰金更高，等於「喝更多、罰更輕」，劉英秀表示，立法院上週已召開朝野協商，預計本週四提報院會討論，現行刑法規定罰金額度20萬元以下，但法院判決結果較少。

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