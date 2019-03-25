近5年統計：30萬人涉酒駕 致死者9人判刑7年以上

2019-03-25 10:09

〔記者陳宜加／台北報導〕酒駕擬再修法更重罰，立委葉宜津今天出示數據，近5年國內酒駕觸犯公共危險罪多達30萬人，僅2.4％遭判刑6個月以上；且致人死亡者，遭判刑7年以上僅僅9人。她提醒政府修法勿「喝多罰少」，法律應競合公平，跨部會整合靠近民意。

根據法務部統計，103年至107年間，酒駕超過0.25觸犯公共危險罪者，應處2年以下有期徒刑、得併科罰金20萬元以下，但多數判決輕罰5萬；且總人數30萬406人，遭判1年以上只有141人、6個月以上也只有7213人。

另外，致人重傷者應判刑1至7年，138人中僅3人遭判3年以上、2年以上8人、1年以上86人；致人於死者應判3至10年，但判刑7年以上僅9人、5年以上28人、3年以上140人、2年以上48人、1年以上348人，葉宜津痛批，明顯不符法律規定，因而造成民怨，令人沉痛。

司法院法官許辰舟表示，法定刑度提高後均依照法令適用，但不溯及既往，部分發生在較早時期。葉宜津要求協商時提出具體改善建議，否則人民無法忍受。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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