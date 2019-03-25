加速改善農水路 南市加強自籌與爭取中央經費

2019-03-25 09:35

〔記者王涵平／台南報導〕台南耕地面積全國最大，農水路改善需求殷切，南市地政局表示，縣市合併以來改善農水路長度達2.2條公速公路，明年度將再加強自籌經費編列與爭取中央經費補助。

地政局指出，1958年內政部在原南縣仁德鄉大甲地區進行試辦農地重劃作業，為全台創始的農地重劃區，迄今南市共計完成92個農地重劃區，重劃面積達5.7萬餘公頃。部分重劃區內的農水路歷經2、30年的風雨，多已殘破不堪，除了影響農民的交通安全，農產品的收成品質及收益也隨之受損。

地政局指出，縣市合併以來投入農水路更新改善總經費逾25億元，更新重劃區內農路長度達830公里，相當國道中山高速公路的2.2倍，水路長度達277公里、路側擋土牆長度37公里。

南市政府地政局訂定「臺南市農地重劃區農路水路管理維護執行要點」，考量整體性、延續性、緊急性及地方均衡性等因素，並依現場勘查評估後，排定改善優先順序，循序辦理修繕。

地政局長陳淑美表示，108年度編列1.5億元改善經費改善農地重劃區內農路，也積極向行政院農業委員會及內政部爭取相關經費。明年將再檢討市府自籌預算，同時積極爭取中央補助辦理農地重劃區內農水路改善。

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