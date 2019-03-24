中壢慈惠堂謁祖進香回鑾遶境 4立委同框扶轎

2019-03-24 23:46

〔記者李容萍／桃園報導〕主祀瑤池金母（又稱王母娘娘、金母娘娘）的桃園市中壢慈惠堂按往例於農曆年後前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香，24日下午瑤池金母的神轎返回中壢，沿途信眾雙手合十跟著神轎遶境，在鑼鼓和鞭炮聲中，吸引大人、小孩爭相「躦轎腳」祈福；包括市長鄭文燦、立委呂玉玲、陳學聖、吳志揚、蔣絜安，以及已完成國民黨第3選區（中壢）立委初選登記的市議員魯明哲等人到場迎接鑾駕，祈求風調雨順、國泰民安，並徒步跟著神轎走回慈惠堂，沿途洋溢濃濃選舉味。

鄭文燦表示，中壢慈惠堂是「天下第一分堂」，也是中壢地區信仰中心，中壢慈惠堂領導全台2000多個分堂舉辦各種慶典，市府也舉辦「桃園市母娘文化節」系列活動，讓母娘文化發展的更好，進而成為特色宗教活動。他祈求母娘保佑所有信眾和家庭平安健康、桃園建設大進步。

迎接鑾駕過程，鄭文燦和已完成國民黨第5選區（平鎮、龍潭）立委初選登記的呂玉玲，以及民進黨有意徵召投入第5選區的現任民進黨立委蔣絜安，3人是站在神轎前發送母娘金箔給躦轎腳民眾；而同樣已登記國民黨第3選的吳志揚、魯明哲，以及宣布放棄在原第3選區竸選連任、將挑戰國民黨艱困選區的陳學聖，則是同框站在神轎後方，3人均展現初選的君子之風，親切地向躦轎腳的民眾問好。

中壢慈惠堂董事長陳燦宏表示，瑤池金母信仰以慈惠堂為主，全台分堂號稱超過2000個，以青色禮服為寶衣，奉瑤池老母普渡收圓定慧解脫真經為寶典，尊花蓮總堂為花蓮聖地慈惠堂總堂，中壢慈惠堂設堂68年，按往例於農曆年後前往花蓮慈惠堂總堂謁祖進香已有63歷史，23日上午計有580人包火車進行2天1夜的謁祖進香，廟方感謝多位立委、市議員和信眾的共襄盛舉。

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