平鎮私有櫻花林祕境一片粉紅攬客 地主這樣說…

2019-03-24 23:49

〔記者李容萍／桃園報導〕不必到高山賞櫻，在平地也有美到爆炸的櫻花林！緊鄰桃園市平鎮區福龍路一段560巷農田、晴耕雨讀小書院旁有一整片的櫻花林景點，為私人土地種植櫻花變身爆紅的IG景點，時值櫻花盛開期，預計花期可持續到3月底。

據鄭姓園藝業者表示，這塊櫻花林就種在面積約4分大的農田上，6年前他找上原本種植水稻的地主合作，開始進行櫻花的育苗和造林，總共種植1000株，品種有河津櫻、台灣山櫻、吉野櫻、昭和櫻，但以3月盛開的吉野櫻、昭和櫻居多，近2年的春天才盛開，不過，受到暖冬影響，加上最近晴雨、氣溫變化大，今年的花況較不如去年，但是美美的櫻花林，仍吸引許多遊客慕名前往賞櫻、拍照和打卡。

鄭姓業者說，這片櫻花林屬於私人土地，配合花季也開放民眾進入賞櫻拍照，但是這些櫻花樹都是要種來販售的，他籲請遊客發揮公德心，別任意攀折毀損，用眼睛看就好，雨後地滑注意安全，以及別亂丟垃圾，好讓美美的景色可以繼續留給後面的人欣賞拍攝。

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