天氣差、警長帶隊捐血去！全台血液庫存量只剩5.2天

2019-03-24 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕近日天氣濕冷，似乎也影響民眾出門捐血的意願。根據台灣血液基金會統計，目前國內血液平均庫存量為5.2天，已遠低於7日的安全庫存量，國際獅子會300G2區新屋分會輔導會長葉國傑24日結合新竹捐血中心在新屋區公所前舉辦捐血活動，適逢寒風細雨不斷，楊梅警分局新屋分駐所所長郭汶煒、副所長蔡坤德號召新屋所員警、民防、義警等民力和鄉親響應捐血，經統計這場捐血共有240人、捐出373袋各250CC的熱血。

郭汶煒說，自己15年前開始捐血，共捐血29次，捐血除可以助人，還可以促進新陳代謝增加血液循環，並使體內血液年輕化，定期捐血使身體製造新血，警察工作24小時不打烊，常常日夜顛倒，每次捐血前會格外注意飲食，生活作息要正常，讓身體常保健康，捐血的好處多多，他常鼓勵親友、同事一起挽袖捐熱血。

新竹捐血中心表示，最近天氣濕冷，各地捐血量都微下滑，由於清明連假即將到來，捐血車出勤量會只剩下平日的一半。呼籲民眾在連假前多多捐血，將血液庫存量拉高到安全狀態，以確保連假時血液供應無虞。

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