南鐵地下化工程 仁德段工程進度已逾17％

2019-03-24 22:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵地下化工程計畫，共分為4個工程標案進行。根據南市府向市議會提出的施政報告，其中，最早動工的仁德段工程，進度已逾17％，其次為北區路段，工程進度也逾6％。

台南市議會第3屆第1次定期會於本月22日召開，根據市長黃偉哲向市議會提出的報告指出，由交通部鐵道局辦理的南市市區鐵路地下化計畫，截至今年元月底，已完成仁德區、北區及東區工程用地取得，仁德段標案於2017年3月開工，工程進度17.28％；北區於2017年10月開工，進度6.32％；東區於去年元月開工，進度1.66％。而台南車站獨立一標，目前正進行整體規劃。

根據交通部鐵道局的期程，南鐵地下化工程預計2022年12月通車，2024年6月完工（含地面道路及週邊工程）。

另外，北延善化計畫，已獲交通部同意補助495萬元進行可行性研究，評估範圍由市區鐵路地下化工程北端起點至台鐵善化站，全長18.3公里，規劃以永康地下化及新市高架化為主，交通部已於去年10月底審查決議永康地下化修正後通過，新市及善化段則退回市府再議，目前市府交通局正針對永康地下化進行修正作業。

至於，新營至柳營立體化計畫，該案獲交通部補助420萬元進行可行性研究，就全線高架化的土地開發方式、財務與經濟效益及相關適法性進行精確評估，預計於今年底前送交通部審查。

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