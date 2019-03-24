幫弱勢媽手作包遭仿冒 台灣水色工作坊籲勿上當

2019-03-24 23:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「努力的形象與成果被招搖撞騙！」台灣水色工作坊長期幫助弱勢媽媽提供就業機會，堅持使用傳統針車製作文創布物產品，最近卻有不肖人士盜用工作坊名義製造假網頁，企圖欺騙消費者；台灣水色工作坊表示，除在臉書貼出緊急公告，希望大家幫忙分享，明天也將前往警局提告，以免更多人受騙。

「大家注意！這個網站是詐騙，而且冒用我們的商標與工作人員圖像，請勿受騙！」台灣水色工作坊在臉書貼出緊急公告，表示接獲粉絲告知，竟有不肖業者冒用商標與圖像，製作一頁式網站，商品內容除了完全抄襲複製，還使用新聞採訪畫面取信消費者。目前尚不知是否已有民眾上當，希望大家幫忙公開分享。

為免民眾受騙，分享完的朋友，若在FB粉絲專頁留言處回覆，將免費提供官網全品9折優惠。

新竹縣九讚頭文化協會理事長吳界表示，協會成立「台灣水色」品牌，推廣在地布產業、提供在地婦女就業已近10年，卻發生商標遭盜用在不知名網站，還販售不屬於他們的商品，若下單後沒有收到商品或商品與實物有很大的差距，將求助無門；為了保護媽媽們的成果和品牌形象，將採取法律行動。

新竹縣政府警察局橫山分局表示，雖當事人還未提告，但警方展開調查偵辦，如有冒用商標從事行銷的事實，不僅違反商標法，也涉及以詐術騙取錢財的詐欺罪；警方也呼籲民眾在網購前多加留意相關資訊，以免遭到詐騙。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/