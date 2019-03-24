冒雨登山 67歲吳姓老翁突昏迷

2019-03-24 21:47

〔記者歐素美／台中報導〕67歲吳姓老翁今天隨團到台中市和平區捎來步道登山，不料，冒雨走了約700公尺，突然昏闕，友人見狀趕緊報案，消防局獲報緊急出動5名消防人員約20分鐘趕抵現場，但吳姓老翁已恢復意識，老翁疑因患有心臟疾病、血壓偏低才失去意識，稍作休息後，被消防人員護送到谷關登山口，吳姓老翁拒絕就醫，表示要自行到附近假日醫療站做進一步檢查。

消防局指出，吳姓老翁跟隨60人的登山團，今天上午6點從梧棲區搭乘2輛遊覽車到和平區谷關準備登山，但山區持續下雨，臨時改為自由活動，預計下午3點半集合返程。吳姓老翁見還有很多時間，不放棄運動的機會，與友人沿捎來步道前進，不料走到約700公尺處，突然失去意識昏迷。

消防局谷關分隊於上午9點24分接獲報案，立即指派小隊長楊肇鋒率4名隊員前往救援，消防人員於9點45分抵達救援點，當時老翁已恢復意識，經檢傷得知其患有心臟疾病、血壓偏低，消防人員讓老翁休息後再攙扶其至登山口，但吳姓老翁表示要自行到附近假日醫療站做進一步檢查，拒絕送醫，消防人員確認他沒有安全顧慮，即返隊待命。

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