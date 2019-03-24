解決法醫荒 考選部擬放寬應試資格 鼓勵醫生報考法醫

2019-03-24 23:25

〔記者劉力仁／台北報導〕日劇「法醫女王」大受歡迎，但台灣出現法醫荒，從事解剖的法醫每年約解剖300具大體，工作量超載，但去年台大法醫學研究所只有一人畢業報考法醫師考試，考選部依據主管機關法務部需求，研擬修改專技人員法醫師考試規則，放寬病理專科醫師經法務部認可出國受訓後，可參加我國法醫師考試，鼓勵更多人投考法醫。

考選部專技司長黃慶章表示，我國早期由醫師執行法醫工作，94年「法醫師法」立法後，原本期待專業教育養成的法醫，可像醫師在民間開業，但十多年下來，考試及格的法醫都在各地檢察署任職，因公職出缺不易，目前仍有十多人以約聘資格任職，等候機會考取公職法醫，這也降低醫學生擔任法醫意願，負責培養國內法醫師的台大法醫學研究所，每年招生人數逐漸減少，去年只有1人畢業報考法醫師考試，繼續下來，未來法醫將出現斷層。

黃慶章表示，如果在教育端無法培育足夠人才，此一影響人權正義的專門職業，未來恐難勝任人民的期待，考選部研擬修改相關辦法，放寬醫師如果願意修習法醫相關課程，也可報考法醫師考試，因為醫師是自由業，不必搶地檢署的公職職缺。

考選部研擬修改法醫師考試規則第4條，將目前只能先報考國內的台大法醫學研究所的考試資格，修改為病理專科醫師到國外受訓完成，即可參加法醫師考試。

另外，考選部考量法醫師職能需求，應試科目也小幅修正，將「法醫毒物學」、「法醫生物學」兩科合併為「法醫毒物學與法醫生物學」一科考試，以考選出適當人才。

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