館員撿廢材盆景DIY 妙手打造「最強圖書館」

2019-03-24 21:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉立圖書館為全國借閱率最高圖書館，館內溫馨氣氛更吸引許多親子遠道來訪，但因經費有限，無法添購設備加以布置，館員遂別出心裁，將廢棄的飲料空瓶、便當盒、木板等作為材料，製作出各式獨特的盆景植栽藝術，不僅環保還兼具綠美化，成為三灣圖書館的一大特色。

走進館內除了滿滿書香氣息，各式角落則裝點許多綠意，有用飲料空瓶栽種常春藤和綠藻球，垂掛在牆上，另還有將集集車站的紀念版便當盒當作頻景植栽，或是以民眾提供的樟木片當作天然香氛片，各種裝飾不花一毛錢，就營造溫馨又具自然氛圍的閱讀環境。

館長謝淑貞表示，館內親子書籍豐富、也常舉辦活動，因此吸引許多大、小朋友，為了打造更舒適的空間，在經費有限的情況下，館員們腦力激盪巧手製作，將日常生活常見的廢棄材料重新利用，搭配簡單植栽就成為最吸睛的盆景藝術。

位於偏鄉的小圖書館能創下全國借閱率第一的成績，除了經常補充新書、舉辦活動，舒適的環境也是吸引讀者的一大誘因。謝淑貞說，希望讓圖書館呈現出家的氛圍，讓每個造訪的讀者都能沉浸在自然舒適的環境中，盡情遨遊書中世界。

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