太平枇杷節雨中健行 民驚呼：枇杷園超美

2019-03-24 21:58

〔記者陳建志／台中報導〕太平區農會、太平區公所為了推銷太平枇杷，今天在東汴國小舉辦枇杷促銷暨登山健行活動，雖天空飄雨，仍吸引上千位民眾到場參加，民眾走到大湖桶枇杷專業區，看到滿山的枇杷都說很漂亮，因今年產季近入尾聲，民眾把握機會品嚐好吃的枇杷，現場賣出近2千台斤的枇杷。

太平區農會、太平區公所為了協助農民推銷太平枇杷，昨天才剛在太平新福公園舉辦野餐同樂會，今天繼續在太平山區舉辦枇杷促銷暨登山健行活動。今天早上8點參加民眾從東汴國小出發，沿著產業道路走到大湖桶枇杷專業區，雖然天空飄雨，但仍澆不熄民眾的熱情。

主辦單位在折返點的大湖桶枇杷專業區，安排東汴國小學生擔任小小解說員，向大家介紹太平枇杷種植的歷史，不少民眾雖吃過枇杷，但還是第一次看到滿山套袋的枇杷，尤其今天大湖桶山區雲霧繚繞，參加的民眾都稱讚很漂亮。

今天現場民眾除打卡可兌換資料匣，主辦單位還準備10台腳踏車和一台液晶電視讓大家摸彩，現場並安排舞蹈、陶笛表演，吸引上千位民眾到場同樂。

今年受到氣候影響，枇杷產量驟減剩3、4成，加上產期提前，產季已經近尾聲，今年沒吃到就要再等1年，今天現場農民準備新鮮的枇杷特賣，許多民眾都把握機會買枇杷，現場共賣出近2千台斤的枇杷。

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