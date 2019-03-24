墓仔埔也敢去 專業導覽帶你「看你老墓」

2019-03-24 22:22

〔記者周彥妤／台北報導〕墓仔埔也敢去？清明節將至，除非掃墓，否則一般人對墳墓多是敬而遠之，不過有民間藝文團體拋開既有眼光，視墳墓為「文化資產」，4月起舉辦名為「看你老墓」墳墓系列導覽，安排專業解說員率領參訪者，實地造訪五股西雲寺、六張犁一帶墳墓，以虔誠尊敬的態度，從中探究先人生前的生活態度及人格特色。

策劃活動的「台北城市散步」表示，過去多數民眾視死亡為禁忌，對墳墓避之唯恐不及，但事實上，墳墓也是一種文化資產，除了讓後代子孫追思先人，更是時代技藝、多元文化的展現。

而俏皮詼諧的活動名稱「看你老墓」，源自常民考古團隊「地下高雄」成員、歷史老師曾敏泰規劃的認識墓碑課程名稱；台灣各地有許多人正為古墓存亡議題奮鬥，盼藉此喚起大眾重視古墓，因次因應清明節特別規劃「看你老墓」系列導覽與講座。

「看你老墓」系列導覽與講座，其中2場導覽分別是4月13日「最美納骨塔，來去禪寺看古墓」，由導覽員張靖委帶著參訪者實地赴新北五股西雲寺，認識沿線墳墓的墓主身份、墓葬型式及墓壙格局，認識從清朝到戰後的名人墓，也能看到台北最美、最典雅的百年納骨塔；而5月4日「看！六張犁最美老墓」，由導覽員鄭勝吉率領參訪者赴蔣渭水之墓、回教公墓、戒嚴時期政治受難者紀念公園等處參訪。

另外，2場位在北市大同區的講座，分別為4月20日「你古墓系？墓仔埔的祕密知多少」、4月28日「地下高雄，覆鼎金公墓」，由講者林柏伸、李瑜芳，一一揭開墳墓的神秘面紗。

「台北城市散步」提醒，參加導覽場次者，過程中勿打鬧嬉戲、挑釁冒犯，另須穿著便於行走的薄長袖、長褲，平底鞋或雨鞋，並備妥輕便雨具、防蚊液及飲用水。

活動詳情及報名收費方式可至台北城市散步官方網站（https://www.taipei-walkingtour.tw/walkintaipei）或臉書專頁（https://www.facebook.com/taipeiwalkingtour.tw/）查詢。#

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