不給看《民視》！小吃店被爆只能看這2家新聞台

2019-03-24 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕日前有自由作家寫專欄揭露，小吃店以收看特定新聞台為代價，每月收500元收視費，引起討論。今（24）有網友分享相似經歷，她見店家的電視收看中天新聞，老播讚揚韓國瑜港澳行，表達想轉民視卻遭老闆娘驚慌阻止，對方還建議「我們看新聞就好，55好不好（TVBS）？」該網友認為：「中國勢力無所不在的滲透買通這並不是笑話或是大驚小怪，現在是真切的發生在我們身邊。」

網友在臉書發文表示，當她詢問能否轉台時，老闆娘面露緊張，建議客人轉看55台TVBS新聞，但網友堅持看民視，老闆娘竟更加慌張，「沒有沒有！不能看民視！」、「不是啦～就55很好看啊～」最後網友曖昧地問，「所以你們有講好厚？」老闆娘趕緊回廚房，避開話題。

原PO表示，她的朋友們也不斷遇到同樣的情形，因此建議大家，「你們下次吃飯看到店家放中天，試試看問轉台。」她認為中國勢力滲透買通並非笑話，「現在是真切的發生在我們身邊。」

原PO呼籲網友們要看緊手中的選票，「你們還能相信把手伸進台灣徹底管控人民視聽自由的中國以及和平協議一國兩制能給你好日子？」

其他網友回應，「難怪走進小吃店，看到的都是韓國魚」、「是，在外面有附電視的小吃店都是配備TVBS」。

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