台中統計：資遣案5成以上因老闆認為無法勝任

2019-03-24 17:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市勞工局統計，今年截至2月底，受理資遣通報案有1600多件、共近2000人，大多是製造業、科技廠，5成以上資遣原因是雇主認為員工不能勝任工作，提醒業者資遣須在員工離職10日前依法通報，並給付相關預告工資或資遣費，否則面臨開罰，勞工局也會在接到通報名單後，協助資遣員工求職、媒合職缺。

勞工局表示，今年為止未見大規模資遣案，人數與往年相比無異常，大多是像科技、製造業員工人數多，運用人力較充足，認為員工不能勝任職務，如文書處理差、不願意外派分公司等原因，而將員工資遣，其它才是像歇業、虧損、業務緊縮等問題資遣，資遣員工年齡在30多歲至50歲。

勞工局長吳威志指出，依勞動基準法，雇主若因歇業或轉讓、虧損或業務緊縮、不可抗力暫停工作在1個月以上、業務性質變更，有減少勞工必要，或是勞工對於所擔任工作確不能勝任時，要終止勞動契約資遣員工，必須向政府通報，否則將開罰3至15萬。

例如工作地在台中市，應於員工離職10日前向勞工局及勞動部勞動力發展署中彰投分署辦理資遣通報，「不是雇主對員工不滿或發生糾紛，就能立解聘或叫員工走路！」這10天內員工仍需出勤提供勞務，或依規定申請休假或謀職假。

勞工局就業安全科長劉彩虹說，勞工新制年資資遣費由雇主按其工作年資，每滿一年發給2分之1個月的平均，工資未滿1年者，以比例計給，最高以發給6個月平均工資為限。

為避免勞工因被資遣頓時無薪資收入而影響生計，並提早找尋下一個工作及保障預告期間收入，勞基法也訂有資遣員工預告期間及給付預告期工資相關規定，就業服務法則規定雇主資遣通報責任，勞工局統計，今年資遣員工經就服處協助，約7成被資遣員工先領失業給付，3成協助就業或參加職訓。

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