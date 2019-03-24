醫界人生》專治中風的也中風 邱顯學出書談心路歷程

2019-03-24 17:50

［記者方志賢／高雄報導］專治腦中風的中醫師邱顯學41歲時也發生左腦小梗塞中風，所幸針灸自救成功，2年後寫下驚心動魄的過程，投稿台灣腦中風學會，經健康網站轉載，短短一年半突破50萬人次點閱，日前他將這段親身經歷撰寫出書，希望帶領民眾重新認識腦中風。

2009年2月25日下午5點02分，當時是高雄長庚醫院中醫病房主任的邱顯學，正趕赴醫院腦中風會議，後腦勺頭皮突然一陣發麻，接著右半邊身體知覺減弱，右腳踩不到地板，連拿手機打電話求救的力氣也沒。

「當時腦子閃過一個念頭，我中風了！」邱顯學說，當下靠在醫院走廊牆邊，想起左邊胸口袋有針灸用針，單手拿起針往後腦勺正中線插下去，頓時右手稍微恢復力氣，趕緊打手機求救，隨後被送到醫院急診，在急診室他又在右小腿脛前肌處補針，才安心闔眼休息，等待神經科醫師會診。

邱顯學後來接受腦部磁振造影檢查，確診左腦有急性小梗塞中風，但因中風第一時間自救成功，之後又靠著中、西醫合作治療、復健調養，中風後2週，恢復看門診，幫病人針灸，4個月後到中國參加國際會議，身體已恢復到中風前狀況。

現任中一苑中醫診所院長邱顯學說，中風2年後，台灣腦中風學會要他寫下這段過程，刊登在學會會刊，並引起熱烈迴響，前年7月，某健康網站經他及學會同意刊載後，短短1年半時間，點閱率突破50萬人次，當年9月他也著手出書，堅持每個字都自己寫，本月20日終於完成出版「下午5點2分，我中風了！」著作。

邱顯學說，他三代家族都有腦中風史，回溯中風前身體狀況，當時為趕計畫、寫論文，餓了幾乎只吃泡麵或麵包，平日只準備隨手可得的三合一咖啡或拿鐵飲用，身體已營養不良，加上不理會偶爾的暈眩，最後釀成大災。

邱顯學說，新書內容，除了他中風親身經歷告白，也加入許多中西醫治療腦中風相關知識，希望破除中風常見的謬誤，並帶領民眾建立遠離腦中風的正確觀念。

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