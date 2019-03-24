醫訊》別忽略威脅！投縣衛生局力推一線醫事人員潛伏結核感染篩檢

2019-03-24 17:41

〔記者佟振國／南投報導〕結核病已成全球共同敵人，要降低結核病，就得儘快找出潛伏感染者並加以治療，除了一般民眾，第一線的公共衛生、醫事人員也是高感染風險的一群，衛福部疾管署則是提供南投縣850個免費篩檢名額供醫事人員運用，南投縣衛生局也呼籲醫事人員除了照顧民眾健康，也別忘了自己的健康。

南投縣結核病防治有成，比例從2007年每10萬人口97人，至去年大幅降為每10萬人口51人，考量公衛及醫事人員因職業環境有較高風險感染潛伏結核，為保障第一線的醫事人員免於結核病的威脅，衛生局配合衛福部疾管署加強推動潛伏結核感染（LTBI）篩檢與治療。

衛生局長黃昭郎表示，潛伏結核感染並無症狀也無傳染力，但人體一旦免疫力下降即可能發病，可透過抽血以丙型干擾素釋放試驗進行篩檢，若檢驗結果呈陽性，可經醫師評估提供藥物治療，每週服藥1次，療程約12週即3個月，潛藏體內結核菌即可被消滅。

目前自費篩檢潛伏結核感染每人要3000元，3個月的藥物治療藥費約5000元，目前疾管署提供南投縣850個免費篩檢名額，已有600位醫事人員響應，名額有限，呼籲第一線的醫事人員報名從速。

衛生局也呼籲民眾若有連續三週咳嗽不癒、有痰、發燒、盜汗、體重下降等症狀，應儘速就醫檢查，及早發現與治療。

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