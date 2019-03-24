奇美博物館湖畔野餐日 涼爽天氣湧人潮

2019-03-24 17:06

〔記者萬于甄／台南報導〕奇美博物館「湖畔野餐日」活動打出名號，今年結合奇美藝術獎，推出一系列音樂與藝術的相關活動，像是全新特展、音樂表演、野餐市集等，活動相當熱鬧；台南今一整天太陽並未露面，不過，涼爽的天氣仍吸引大批親子前往野餐。

奇美博物館湖畔野餐日去年首度舉辦，吸引超過萬人參與卻沒留下任何垃圾，展現台南市民的高水準後，因許多民眾紛紛敲碗希望活動能繼續舉辦，奇美博物館今年回應市民期待，以奇美藝術獎為概念，配合新開幕的特展、戶外導覽等，讓大家度過優閒的午後時光。

今年「湖畔野餐日」以「Bossa Nova」為主要的音樂風格，館方營造悠閒、慵懶氛圍，並邀請奇美藝術獎得主陳俊華，帶領民眾在湖畔盡情揮灑畫筆，音樂表演則由奇美獎得主卓家萱、湯發凱等人共同演出，也讓民眾沉浸在音樂與藝術的氛圍中。

遊客表示，原以為天候不佳，野餐日可能變「泡湯」，沒想到並未下雨，且微涼的風反而更適合野餐。許多民眾在台南都會公園區的草皮上，鋪上墊子席地而坐，品嚐小點心，各種美食及野餐道具，更呈現不同的野餐美學風格，相當趣味。

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