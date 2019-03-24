提升醫療技術交流 台、韓牙醫師會簽姐妹會備忘錄

2019-03-24 16:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市牙醫師公會年度大會於今天在南紡購物中心盛大舉辦，會中有精彩學術演講、精進牙醫師及牙科助理專業能力，並有雲嘉南地區最大的牙材展。重頭戲是南市牙醫師公會與韓國大邱齒科醫師會簽署兩會締結姐妹會備忘錄，計畫加強兩會會員交流、提升牙齒醫療學術知識與技術。

韓國大邱齒科醫師會由會長崔文澈帶領20位幹部來台。負責此次簽約的南市牙醫師公會公關主委黃國精醫師，多年來參與許多國際交流活動，他表示，這是兩會重要的開始，台、韓兩會的會員數相近都是1千多人，未來透過互訪交流，一定有很多收穫，地方公會交流不同於專科學會，一定會更全面性貼近每位牙醫師。

南市牙醫師公會理事長張焱焯指出，國際化交流是進步的動力，台灣與韓國在口腔醫學的發展及執業環境有許多相似處，互相可以學習的地方很多，台灣台南與韓國大邱的牙醫界一定可以相互提升，今年成大醫學院開始招收牙醫系學生；韓國大邱也將是南市牙醫師公會第一個國際姐妹會，這首次的經驗，相信是很好的開始。

大邱崔會長透過翻譯表示，南市牙醫師公會幹部的熱情丶活力讓他印象深刻。兩會預定明年正式締結姐妹會，全面交流、促進兩會會員對牙齒治療學術知識及技術的提升。

此次大會，張焱焯特別邀請日本金澤市齒科醫師會會長川邊清光及石川縣齒科技工士會會長杉本雄二來訪，日方友人來自嘉南大圳之父—八田與一的故鄉，別具意義。

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