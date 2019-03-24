賞螢囉！ 東勢林場、休閒農業區揪你來

2019-03-24 16:34

〔記者歐素美／台中報導〕4、5月是台中市東勢區的賞螢季節，東勢林場螢火蟲已率先現蹤，即日起至5月12日是賞螢季；四角林場則需先預約，4月12日至5月12日，可賞螢兼喝咖啡；東勢區軟埤坑及梨之鄉休閒農業區，4月份則推出賞螢專車，參加民眾除可賞螢，還可品嚐大地餐桌或客家特色美食，還有桂竹筍或醬油DIY等活動，活動各只有4梯次，報名要快！

東勢林場副場長張銘鐘表示，東勢林場螢火蟲以黑翅螢為主，受到暖冬影響，今年螢火蟲提早現蹤，往年螢火蟲皆於4月15日至25日大爆發，今年則預估將提前一週，約4月10日即可望出現大爆發，全區螢火蟲逾20萬隻，場方配合賞螢推出「星光票」，民眾入園賞螢，還可闖關，蓋滿3個戳章即可獲得精美小禮物，清明節連假並推出拍照上傳抽年卡及蝶谷巴特杯墊DIY等活動。

緊臨東勢林場，則是台中市農會打造的四角林咖啡莊園，咖啡樹下就是螢火蟲棲地，今年4月12日至5月12日，推出「咖啡香．賞螢光」活動，民眾可漫步森林、品嚐莊園咖啡及賞螢，但需事先預約，電話：25887161。

東勢軟埤坑休閒農業區「螢光夜語」活動，已舉辦15年，今年轉型帶入當地種植的咖啡，民眾可報名搭乘賞螢專車至客家文化園區參觀，認識客家傳統文化，體驗飯店式下午茶，並DIY醬油，品嚐客家特色美食晚餐及賞螢，活動僅4月20、21、27、28日共四梯次，報名電話：22559999。

東勢梨之鄉休閒農業區則連續5年舉辦「螢戀梨之鄉」活動，園區螢火蟲多達4萬隻，有多條賞螢秘境，參加民眾可搭乘賞螢專車，到梨之鄉DIY草頭娃娃或桂竹筍，品嚐知名「寧菠小館」的大地桌餐料理及賞螢，活動梯次為4月13、14、20、21日，報名電話：23268860轉109。

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