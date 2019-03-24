畫花博聽音樂 葫蘆墩草地音樂會熱鬧非凡

2019-03-24 15:27

〔記者歐素美／台中報導〕2019葫蘆墩草地音樂會今天在豐原葫蘆墩公園登場，由豐原國小、豐原國中及原韻絲竹國樂團接力演出，豐原國際同濟會也在現場舉辦寫生活動。台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍議員表示，葫蘆墩公園是台中花博中唯一有水的展區，希望藉由活動讓在地學童以畫筆留住花博的美，也讓在地樂團展現舞台，提升知名度，共同為花博及豐原宣傳。

台中市繁榮葫蘆墩促進會與豐原國際同濟會，每年透過草地音樂會及寫生活動，為豐原地區鄉親帶來豐富的藝術饗宴，每年都吸引許多親子參與，今年參與人數約800人。主辦單位今年並準備1200株樹苗贈送市民，希望為城市新添綠地風景。

豐原國際同濟會會長王詩家表示，親子繪畫今年邁入第32年，期待透過參賽，讓更多學子懂得欣賞家鄉的美景與風光，同時增進繪畫技巧。

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍說，當初在葫蘆墩公園舉辦草地音樂會，爭取豐原成為花博第二展區，籌備花博期間，草地音樂會一度移往慈濟公園，人潮一樣踴躍，寫生及音樂會已逐漸成為常態性活動，吸引市民年年參與。

陳清龍說，豐原國小國樂團改編五月天的《入陣曲》；豐原國中演出的《繁花》，將耳熟能詳的女人花、玫瑰玫瑰我愛妳、十八姑娘一朵花、花心和茉莉花等歌曲串聯而成；原韻絲竹樂團則帶來一首又一首樂曲，都讓現場聽眾印象深刻，以寫生佐音樂，為周末留下美好的記憶。

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